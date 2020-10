Målrigt opgør mellem SfB-Oure FA og FC Sydvest 05 Tønder endte uafgjort

Kampens første mål blev scoret af Martin Egelund efter 19 minutter. Dermed kunne FC Sydvest 05 Tønder tage føringen.SfB-Oure FA kom dog stærkt tilbage i det 36. minut med en udligning til 1–1,FC Sydvest 05 Tønder var hurtige til at tage føringen igen,Kampens fjerde mål, som øgede føringen til 3–1, blev også scoret af FC Sydvest 05 Tønder, da David Easter satte kuglen i nettet.Kun otte minutter skulle der bruges efter kampens fjerde scoring før, Kasper Theis Jensen bragte SfB-Oure FA lidt tilbage i kampen med en reducering til 2–3.Efter 79 minutter udlignede SfB-Oure FA til slutresultatet 3–3,Efter pointdelingen befinder FC Sydvest 05 Tønder sig 11. pladsen i 2. Division Grp. 1. Det ene point betyder, at SfB-Oure FA overhaler Dalum IF og ligger på niendepladsen i 2. Division Grp. 1.

