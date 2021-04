Målrigt remis mellem Skovshoved og AB Tårnby

Kampens første scoring blev leveret efter 37 minutter af AB Tårnby, da Isaac Kannah bragte hjemmeholdet foran.Kort før dommeren fløjtede til pause fik Skovshoved udlignet, da Gustav Therkildsen fik bolden i nettet.Kort tid inde i anden halvleg bragte Skovshoved sig foran 2–1, da Durim Qamili kom på måltavlen.AB Tårnby formåede at udligne til slutresultatet 2–2 og sikre sig et point,Det ene point til AB Tårnby gør, at de fortsat er at finde på en 14. plads i 2. Division Grp. 2. Skovshoved ligger med det ene point fortsat på 13. pladsen i 2. Division Grp. 2.

