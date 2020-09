Målrigt remis mellem Vanløse IF og Skovshoved

Allerede to minutter inde i kampen faldt det første mål til Skovshoved,Efter 20 minutter kæmpede Vanløse IF sig tilbage og udlignede til 1–1, da Hamid Husni Khalidan kom på måltavlen.Der skulle ikke gå mere end syv minutter efter Vanløse IF's udligning, før Niclas Marloth kunne bringe Skovshoved tilbage i front.Blot fem minutter efter det tredje mål var der udlignet til 2–2, da Hamid Husni Khalidan viste tænder og sendte bolden i nettet.Skovshoved ligger efter pointdelingen fortsat på 12. plads i 2. Division Grp. 2. Første mulighed for forbedre dagens pointhøst er på lørdag, når de skal på hjemmebane får besøg af AB Tårnby. Vanløse IF kravler med det uafgjorte resultat op i tabellen og indtager nu femtepladsen i 2. Division Grp. 2. De skal på lørdag forsøge at få fuldt udbytte, når Avarta venter på hjemmebane.

