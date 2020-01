2. divisionsklub med voldsom oprustning

Den tidligere Esbjerg-spiller Emil Lyng skal fremover gøre sig til i landets tredjebedste række, da han har skrevet under på en 18 måneders lang kontrakt med Middelfart Boldklub.

Klubben har en målsætning om at sikre en oprykning til 1. Division i løbet af foråret, og derfor har de nu styrket offensiven med den tidligere Superliga-angriber.

I en pressemeddelelse bekræfter klubben, at de har hentet Emil Lyng, mens direktøren i Middelfart Boldklub, Søren Godskesen, også sætter et par ord på aftalen.

-Det er en erfaren og berejst spiller, vi får til Middelfart i det kommende halvandet år. Han har trænet med i vores første træningsuge i år, og hans kvaliteter har været tydelige. Hans fysiske tilstand er god, og nu skal vi bare have bygget det sidste på og gjort ham helt spilleklar, siger han.

- Vi forventer af Lyng, at han tager et stort ansvar i hverdagen og hjælper vores dygtige unge spillere til at blive endnu bedre. Derudover skal han naturligvis byde ind med egne kvaliteter og sammen med resten af holdet være med til at bygge endnu et lag på vores nuværende niveau, siger han ifølge pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Emil Lyng har tidligere tørnet ud for Esbjerg. Foto: Casper Dalhoff

Hovedpersonen, Emil Lyng, er også meget glad for at have fået styr på fremtiden. Han fortæller, at han, efter prøveperioden i Middelfart, ikke har tvivlet på, at det var det rette for ham.

-Mit indtryk af Middelfart efter den første uge har været rigtigt godt, og jeg har ikke været i tvivl om at det var det, jeg gerne ville. Efter flere år i udlandet har vi nu slået os ned i trekantsområdet, så det passer perfekt for mig at spille i Middelfart, siger han.

- Trænere og spillertruppen har taget godt imod mig fra min første dag, og jeg har følt mig som en del af omklædningsrummet. Jeg synes, at niveauet i truppen er højt, og der er god intensitet i træningerne, så jeg glæder mig til for alvor at komme i gang med træningen, afslutter han.

Emil Lyng har tidligere spillet i Superliga-klubber som AGF, Esbjerg, Silkeborg og FC Nordsjælland, mens han også har været i udlandet på adresser som Zulte Waregem, Lille, Dundee United og senest islandske Valur.

Han har nu kontrakt med Middelfart Boldklub frem til sommeren 2021.

