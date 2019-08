Efter skuffende kollaps: Leder efter nye spillere

Med et trist nederlag i første kamp står det endnu engang klart, at Middelfart mangler spillere til de offensive positioner. Nu er de på spillerjagt

De har svært ved at få prikket bolden i kassen i Middelfart, og nu melder cheftræner, Jes Bekke, offentligt ud, at klubben skal finde et par nye ansigter.

- Heldigvis har vi et par dage tilbage i transfervinduet, hvor vi kigger efter et par forstærkninger, så jeg er fortrøstningsfuld for, at vi kommer styrket ud ad vinduet, siger han til Ekstra Bladet.

Hvad skal I have?

- Vi vil have noget til offensiven, hvilket vores resultaterne også fortæller os. Vi får skabt rigeligt med chancer til at vinde, men vi mangler tur i det.

- Om det er en decideret angriber eller en målfarlig kant, det må markedet vise. Men det er klart, at det skal være til offensiven, siger Jes Bekke.

Jes Bekke og Middelfart leder efter nye spillere. Foto: Middelfart Boldklub

Skal være bedre

Når man skal finde en ny spiller til Middelfart, så kigger man bredt og på kvalitet.

- Med fare for at lyde arrogant så har vi en rigtig god trup, og dem, der skal ind, skal kunne forstærke os.

- Derfor skal det være fra toppen af 2. division. Der går spillere rundt i divisionerne, der ikke har haft mod til at prøve noget andet endnu, men det er klart, at vi vil have nogle med erfaring og ballast i rygsækken, siger cheftræneren og uddyber, at det ikke er utænkeligt, at man kan finde spillere, der er blevet siet fra i de højere rækker.

I top

Trods målsætningen ikke er lagt helt fast hos fynboerne, så sigter man højt.

- Vi vil alle være med i toppen, men det er klart, at i en sæson, hvor der kun er en oprykker, og Helsingør kører med et professionelt set-up, så bliver det svært, siger Jes Bekke.

- Omvendt har jeg det sådan, at vi ikke må sidde bagefter og føle, at vi ikke gjorde alt. Vi går efter det, så længe det er muligt.

Næste test for Middelfart er lørdag, hvor de skal møde nordjyske Jammerbugt FC.

