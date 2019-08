Efter skuffende kollaps: - Vi spiller dem vind og skæve!

Der så ud til at være styr på alt, da Middelfart gik til pause med en etmålsføring mod Vejgaard i weekendens åbningskamp i 2. division. Alligevel krakelerede korthuset, da dommeren fløjtede kampen i gang igen.

- I første halvleg spiller vi dem vind og skæve. De har vel ikke en afslutning, og vi har en rigtig god fornemmelse i pausen og har en aftale om, at vi ikke skal jagte noget sindssygt, siger cheftræner for fynboerne, Jes Bekke, til Ekstra Bladet.

- Men der sker en form for kortslutning hos drengene i anden halvleg, og de glemmer alt, hvad vi snakkede om.

Tre mål fra Vejgaard i løbet af kampens sidste fase, fuldendte det kedelige kollaps for Middelfart, der tirsdag aften kom ovenpå igen efter en kneben sejr over Oure.

Se højdepunkter fra kampen her: Choksejr i Aalborg: Se Highlights her

Farvoritter

Inden kampen var Middelfart ellers udråbt til at være klare favoritter, men cheftræner ser ikke, at det var i pausens teamtalk, den var galt med.

- Nej, det tror jeg ikke. Der er altid mange idéer om hvorfor og hvorfor ikke. Jeg synes, at vi advarede dem om, at de ikke skulle blive for selvtilfredse, og det var det, der skete, siger han til Ekstra Bladet.

- Noget, spillerne selv har givet udtrykt for, er, at når man har på fornemmelsen, at man er så meget bedre end de andre, og de så scorer, så begynder man at jagte helt vildt. Og det er ikke altid det mest fornuftige.

Næste test for Middelfart, der går efter at komme i oprykningsspillet, er lørdag, hvor de skal møde nordjyske Jammerbugt FC.

Se også: Superliga-legende på vej mod dansk comeback

Se også: Oprykker fik klø: - Det var dyre lærepenge

Se også: Trods nyt job: - Jeg er 100 procent fodboldspiller