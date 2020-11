Middelfart snuppede alle tre point mod Holbæk B&I

Hvor Middelfart gik ind til kampen med et nederlag mod Thisted, tog Holbæk B&I i seneste runde en sejr over Holstebro Boldklub. Det var dog hjemmeholdet, som med en smal sejr på 1–0 tog de tre point i dagens opgør.Kampens enlige mål faldt efter 43 minutter til Middelfart, da Jonas Villemoes sendte hjemmeholdet i front.Med sejren overhaler Middelfart Brabrand i tabellen, og de indtager nu ottendepladsen i 2. Division Grp. 1. Der er ikke kamp i næste uger, men efter vinterpausen skal de på besøg hos FC Sydvest 05 Tønder. Nederlaget betyder ikke noget for Holbæk B&I's placering i tabellen, hvor de fortsat ligger på 11. pladsen. Dagens nederlag skal revancheres på lørdag, hvor Frem venter på udebane.

