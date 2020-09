Middelfart tager storsejr over Næsby

Kampens første mål faldt allerede efter to minutter, da Peter Kristensen satte bolden ind bag målmanden til en tidlig Middelfart-føring.Det andet mål stod Middelfart også for. Efter 23 minutter blev stillingen 2–0, da Lasse Thomsen sendte bolden i nettet.Der gik kun fem minutter efter seneste mål før Martin Steven Conley bragte Middelfart foran med 3–0.Middelfart udbyggede deres føring til 4–0 efter 74 minutter, og manden bag målet var Esben Petersen.Middelfart slog sejren fuldstændig fast med opgørets sidste mål i det 86. minut, da Jonas Villemoes scorede til 5–0.Sent i kampen fik Kasper Dreyer sit andet gule kort. Det betød, at Næsby spillede ti mod elleve resten af kampen. Herefter bød kampen hverken på flere mål eller røde kort, og det endte derfor 5–0.Med sejren kravler Middelfart op på en øjeblikkelig syvendeplads. Næsby fortsætter deres dårlige stime og ligger efter kampen på en øjeblikkelig 13. plads i tabellen.

