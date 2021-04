Middelfart vandt over Brabrand efter comeback

Brabrand noterede sig det første mål efter 30 minutter,Brabrand formåede ikke at holde føringen. Middelfart udlignede til 1–1, da Niclas Vemmelund kom på måltavlen.Kort tid efter kunne Nikolaj Leth sikre Middelfart sejren, da han fik nettet til at blafre med kampens tredje og sidste mål.Med de tre point fortsætter Middelfart deres gode stime og kravler op på en øjeblikkelig femteplads. På den anden side af den kommende vinterpause i 2. Division Grp. 1 venter en udekamp mod Holstebro Boldklub. Nederlaget betyder ikke noget for Brabrands placering i tabellen, hvor de fortsat ligger på ottendepladsen. Dagens nederlag kan revancheres mod Holbæk B&I, som på lørdag venter på hjemmebane.

