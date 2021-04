Middelfart vinder og forlænger Holstebro Boldklubs dårlige stime

Efter 34 minutters spil scorede Frederik Hoegh Jensen kampens første mål for Middelfart.Ikke mere end fem minutter senere formåede Holstebro Boldklub at udligne til 1–1, da Rasmus Strangholt nettede på straffespark.Det tog ikke lang tid for Mads Joergensen at bringe Middelfart tilbage på sejrskurs med det afgørende mål til 2–1.Sejren betyder, at Middelfart fortsætter deres gode form, og de ligger efter kampen på en øjeblikkelig femteplads. Holstebro Boldklub ligger efter deres tredje nederlag i streg på en øjeblikkelig 14. plads.

