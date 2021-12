Millionerne vælter ind i dansk klub

B93 har ni danske mesterskabstrofæer i sit pokalskab, men har ikke været en del af landets bedste fodboldrække siden 1999.

Aktuelt ligger førsteholdet nummer tre i den tredjebedste række, 2. division.

Tirsdag er selskabet bag klubbens førstehold blevet tilført 150.000 aktier i transportfirmaet NTG. De har aktuelt en værdi på godt 72 millioner kroner.

Men det er ikke planen at investere stort her og nu for jagte en hurtig opstigning.

Det fortæller Alexander Hansen fra det privatejede investeringsselskab H5 Capital, som har fået 34 procent af B93 Kontrakt Fodbold ApS til gengæld for sin investering, der også tæller fem millioner kroner kontant.

Ifølge Alexander Hansen er planen at sælge cirka 10 procent af aktierne om året og investere afkastet.

- Det er en langsigtet investering, og hvis aktierne stiger så meget som i de seneste år, så bliver det måske mindre end 10 procent om året, siger Alexander Hansen.

Pengene skal blandt andet bruges til at øge det sportslige budget.

- Men det er ikke planen at købe superligaspillere eller noget i den dur. Pengene er mere tiltænkt ungdomskontrakter og det generelle arbejde.

- Tanken er ikke, at vi skal ændre på det fundamentale. Vi skal i stedet styrke fundamentet. Vi tror, det nuværende setup kan drive det længst, siger Alexander Hansen.

På sigt ser de nye investorer gerne, at B93 rykker op og bliver aktuel som en klub, der udvikler og sælger unge spillere.

- Det er en investering for os, så vi forventer at få et afkast. Men vi har ikke berammet det, og vi har ingen planer om, at vi skal være i Superligaen om for eksempel fem år, siger Alexander Hansen.

