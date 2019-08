Oprykker fik klø: - Det var dyre lærepenge

Selvom om oprykkerne fra Næsby kom vaklende fra start med en 3-0-snitter mod Aarhus Fremad, er klubbens sportschef, Jonas Melchior Hansen, endnu fortrøstningsfuld.

- Det var dyre lærepenge. Vores hold har spillet 2. division før, så det er ikke uvant for os, men forskellen fra tiden i Danmarksserien er, at her bliver man straffet, når man laver fejl.

- Både fysikken og tempoet er der blevet skruet op for, siger han til Ekstra Bladet.

Overtal en halv kamp

Hele anden halvleg var fynboerne ellers i overtal, da gæsternes lejesvend fra AGF Søren Gustav Bugge fik sit andet gulekort efter 40 minutters spil.

- Vi har vel ti hjørnespark, rammer undersiden af overliggeren og har tre afslutninger i det lille felt. Så det er jo ikke, fordi vi ikke kommer frem til noget, siger Jonas Melchior Hansen.

- Det er mere uheld end manglende kvalitet, at vi ikke får scoret. Om vi så kunne have fået point med, ved jeg ikke.

Ændrer ikke noget

Næste prøvelse for Jonas Melchior Hansen og Næsby bliver i Tønder, når der skal krydses klinger med FC Sydvest, der indledte deres sæson med et nederlag til københavnerklubben AB.

- Vi ændrer ikke nogen ting. I forhold til tacklinger og løb skal det gøres 100 procent denne gang. Det er marginaler, der skal til.

- Det er ikke sådan, at vi går i panik, hvis står med nul point efter to kampe, siger sportschefen, der uddyber, at holdet satser på at lande i oprykningsspillet.

