Næsby og Ringkøbing spiller uafgjort

Sidste gang Næsby og Ringkøbing mødte hinanden, endte det med en sejr til Næsby. Der blev dog ikke fundet en vinder, da de to hold igen mødte hinanden denne lørdag eftermiddag. Det sluttede i stedet 0–0 og med et enkelt point til hver.Det ene point til Næsby gør, at de fortsat er at finde på en 9.plads i 2. Division Grp. 2. Første mulighed for forbedre dagens begrænsede pointhøst er på lørdag, når de skal på besøg hos Aarhus Fremad. Ringkøbing ligger fortsat på en 11. plads i 2. Division Grp. 2 i tabellen. Næste mulighed for at få tre point på kontoen er 15. marts, når de på hjemmebane får besøg af AB Gladsaxe.

