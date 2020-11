Næsby og VSK Aarhus ender uafgjort

Med en sejr over Holstebro Boldklub fra seneste runde kom Næsby ind til kampen med et bedre udgangspunkt end VSK Aarhus, som tabte til Brabrand. Hjemmeholdet kunne dog ikke følge op med endnu en sejr denne lørdag, hvor 0–0 på måltavlen betød blot et enkelt point til kontoen.Næsby fastholder med det ene point deres placering i 2. Division Grp. 1 og ligger fortsat på 12. pladsen i 2. Division Grp. 1. Dagens uafgjorte resultat skal de forsøge at forbedre på lørdag, hvor Jammerbugt FC venter på udebane. VSK Aarhus overhaler med det ene point Thisted og ligger på sjettepladsen i 2. Division Grp. 1. Første mulighed for at forbedre dagens remis er på lørdag, når de i næste runde møder B 93 på hjemmebane.

