Næsby taber til VSK Aarhus

Kampens første mål faldt efter 51 minutter til VSK Aarhus, da Malthe Boesen scorede.Kun fem minutter efter føringsmålet bragte VSK Aarhus sig foran 2–0, da Malthe Boesen fik bolden i nettet.Det tog ikke lang tid for Marcus de Claville at reducere til 1–2.VSK Aarhus skulle kun bruge tre minutter på at udvide føringen til 3–1, da Mathies Skjellerup sendte bolden i målet.70 minutter inde i kampen formåede Kasper Hoest at score til 2–3, men det blev ikke til flere mål i opgøret.VSK Aarhus overhaler med sejren Brabrand i tabellen og ligger på syvendepladsen. Næsby ligger efter deres tredje nederlag i træk på en øjeblikkelig tiendeplads.

