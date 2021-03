Næsby vinder og forlænger SfB-Oure FA's dårlige stime

Kampens første mål faldt allerede efter ti minutter til Næsby, da Martin Lund sendte hjemmeholdet i front.De satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Kasper Hoest viste målnæse og sendte bolden i nettet.Det var i sandhed en god dag på banen for Kasper Hoest - efter 34 minutter scorede han igen til 3–0.Næsby overhaler med de tre point Holbæk B&I i tabellen. De indtager nu 11. pladsen i 2. Division Grp. 1. Efter den kommende vinterpause i 2. Division Grp. 1 skal de i næste runde på besøg hos Aarhus Fremad. SfB-Oure FA har nu tabt 11 gange i sæsonen, og ligger efter nederlaget på 13. pladsen i tabellen. Næste runde byder på en hjemmekamp mod FC Sydvest 05 Tønder.

