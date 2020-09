Næstved løb med sejren mod FC Roskilde

Hvor FC Roskilde gik ind til kampen med et nederlag mod Hillerød Fodbold, tog Næstved i seneste runde en sejr over KFUM Roskilde. Seneste rundes sejr fulgte gæsterne op på i dagved at vinde 1–0 og tage alle tre pointKampens eneste scoring faldt efter 72 minutter, da Christoffer Thrane fik bolden og satte sejrsmålet ind.Med 1–0-sejren fik Næstved dermed den optimale start på den nye sæson. Omvendt fik FC Roskilde med nederlaget slet ikke den ønskede start på sæsonen.

