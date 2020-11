Næstved og Vanløse IF spillede uafgjort

Næstved noterede sig kampens første mål efter 34 minutter, da Abdoulai Njai sendte hjemmeholdet i front. Næstved formåede ikke at fastholde føringen. Vanløse IF udlignede til slutresultatet 1–1 efter 78 minutter, da Simon Haages var på pletten.Efter pointdelingen er Næstved fortsat på fjerdepladsen i 2. Division Grp. 2. Første mulighed for forbedre dagens begrænsede pointhøst er på lørdag, når de skal på besøg hos FA 2000. Vanløse IF ligger fortsat på en syvendeplads i 2. Division Grp. 2 i tabellen. De får i næste runde mulighed for at forbedre dagens pointdeling mod HIK, som på lørdag venter på hjemmebane.

