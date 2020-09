Næstved tog de tre point mod Hillerød Fodbold

Der skulle ikke gå særlig lang tid før, Næstved noterede sig kampens første mål, da Mateus Costa sendte bolden forbi Hillerød Fodbolds målmand. De satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to, da Christoffer Thrane viste målinstinkt og sendte bolden i nettet.Efter et nederlag i sæsonpremieren fik Næstved med dagens sejr taget revanche og åbnet sæsonens pointkonto. Med nederlaget kom Hillerød Fodbold til gengæld ned på jorden efter at have vundet sæsonpremieren.

