Næstved vendte truende nederlag til sejr over Hillerød Fodbold

Den første scoring i kampen faldt indenfor det første minut til Hillerød Fodbold, da Tobias Arndal nettede.Efter 31 minutter kæmpede Næstved sig tilbage og udlignede til 1–1, da Lasse Nielsen sendte bolden i mål.Næstved bragte sig i front kort inde i anden halvleg,Næstved skulle kun bruge tre minutter på at bringe sig yderligere foran 3–1, og manden bag scoringen var Jesper Christiansen.Hillerød Fodbold formåede at reducere, da Nicolas Willumsen viste vinderinstinkt og scorede til 2–3.Efter 90 minutter cementerede Mathias Holm Næstved-sejren, da han gjorde det til 4–2 med det sidste mål i opgøret.De tre point betyder, at Næstved overhaler FA 2000 i tabellen, og de indtager nu tredjepladsen i 2. Division Grp. 2. De møder i næste runde AB Gladsaxe på hjemmebane 28. marts. Hillerød Fodbold rykker med nederlaget ikke deres placering i 2. Division Grp. 2 og ligger fortsat på en syvendeplads. De skal i næste runde forsøge at rejse sig mod Nykøbing FC, som venter på udebane på lørdag.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk