Nej, nej, nej: Dansk målmand med komisk drop

Da Brabrands Kasper Andersen forsøgte sig fra midten af banen, havde han nok næppe regnet med blive første målscorer...

Ikke desto mindre blev Holbæk-målmand Frederik Hansen snydt fuldstændig, da bolden ramte græsset og derefter tog turen ind over ham og i mål.

En ganske vanvittig kasse, der kan ses i klippet øverst.

- Det, der er svært at se på videoen, er, at der var rigtig meget vind i kampen, som generelt gjorde det svært for begge hold, siger Holbæk-målmand Frederik Hansen til Ekstra Bladet.

- Der bliver slået en lang bold, og normalt har jeg en offensiv udgangsposition i forhold til at være med i spillet. Det bliver jeg så lidt fanget på der. Der kommer en bold ned, som ser ud til ikke at have så meget fart på, men når den rammer græsset får den en ekstra tand.

- Jeg har stået på mål en del år, og fejl sker en gang i mellem. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg er bare glad for, at holdet gør situationen ligegyldig, ved at vi hurtigt kommer foran.

Det hører til sjældenhederne, at der bliver scoret fra midten.

Hjemmeholdet fik rystet chokket af sig og bragte få minutter senere balance i regnskabet, da Malte Sjørslev udlignede.

Herefter var det ene mål flottere end det andet. Tidligere Superliga-spiller Jeppe Illum sendte bolden op i det lange hjørne, inden Victor Sørensen gjorde ham kunsten efter - blot endnu længere udefra.

Holbæk vandt 3-1 og kan dermed overvintre på 11. pladsen i 2. divisions vestrække.

Du kan se eller gense hele kampen mellem Holbæk og Brabrand her.

