Nu kan det største drama i dansk fodbold blive afgjort

Der er kun to point mellem FC Helsingør og Aarhus Fremad med to kampe igen af 2. division. Ekstra Bladet har talt med de to Helsingør-topscorere

Onsdag aften kan du se 2. division live hos Ekstra Bladet, og som et specielt tilbud kan du nu se slutspillet helt gratis - få adgang HER

I Superligaen har FC Midtjylland hele 11 point ned til FCK.

I 1. division har Vejle trods tirsdagens nederlag syv point ned til Viborg.

Vi skal derfor zoome ind på 2. division for at finde det største drama i dansk fodbold.

FC Helsingør og Aarhus Fremad kæmper om den enlige oprykningsbillet, og med to runder igen er det kun to point, der skiller dem ad. Derfor bliver det hele afgjort i denne uge.

På topscorer-listen er det sjældent at både nummer et og to er fra samme klub. Sådan er det dog i 2. division, hvor Jeppe Kjær og Nicolas Mortensen begge er noteret for 18 træffere i Helsingør-trøjen.

Den tidligere Lyngby-angriber vil gøre sit for at sikre oprykningen allerede onsdag aften, mens Nicolas Mortensen ikke er med, da han netop er skiftet til Östers i Sverige. En kontrakt, som trådte i kraft onsdag.

Nicolas Mortensen (til venstre) fra Helsingørs tid i Superligaen. Angriberen er ikke med onsdag, da han netop er skiftet til svensk fodbold. Arkivfoto: Jens Dresling

Ekstra Bladet har fanget Kjær og Mortensen for at høre, om champagnen er stillet på køl, om den interne topscorer-kamp og om Nicolas Mortensens forsøg på at være med i de to sidste kampe.

Se det underholdende interview med de to topscorere i klippet øverst.

Frem-Jammerbugt spiller klokken 18 onsdag. De resterende 11 kampe begynder klokken 19.

Helsingør møder AB hjemme, mens Aarhus Fremad møder HIK ude. Hvis Helsingør vinder, og Aarhus Fremad ikke formår det samme, tager Helsingør turen op i 1. division.

