Nykøbing FC løb med sejren i topbrag mod AB Gladsaxe

Kampens første scoring blev sat ind af Nykøbing FC's Mathias Kristensen på straffespark i det syvende minut, og han bragte dermed holdet foran.Det andet mål tog de også. Efter 27 minutter blev stillingen 2–0, da Mathias Kristensen kom på måltavlen.Der gik kun tre minutter efter seneste mål før Sebastian Koch bragte Nykøbing FC yderligere foran med 3–0.Nykøbing FC skulle kun bruge to minutter på at bringe sig yderligere foran 4–0, da Emilio Simonsen sendte bolden i mål.AB Gladsaxe formåede at reducere, da Sylvester Seeger-Hansen scorede på et straffespark.Nykøbing FC udbyggede deres føring til 5–1 efter 80 minutter,Nykøbing FC slog med opgørets sidste mål sejren helt fast i det 90. minut,Nykøbing FC fortsætter deres gode stime og ligger efter kampen på en øjeblikkelig førsteplads. Næste mulighed for igen at hente for tre point er på lørdag på hjemmebane mod FC Roskilde. AB Gladsaxe ligger fortsat på en tredjeplads i tabellen. Første mulighed for at rejse sig ovenpå dagens nederlag er på lørdag, når de skal på besøg hos AB Tårnby.

