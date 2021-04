Nykøbing FC tog sejr over KFUM Roskilde

Efter 37 minutters spil scorede Sebastian Koch kampens første mål for Nykøbing FC.De formåede ikke at fastholde føringen længe. Efter 39 minutter udlignede KFUM Roskilde nemlig til 1–1, da Rasmus Hansen kom på måltavlen.Sebastian Koch scorede det afgørende mål i det 70. minut til resultatet 2–1 til Nykøbing FC.Sent i kampen fik Sebastian Koch sit andet gule kort, hvilket resulterede i et rødt. Det betød, at Nykøbing FC måtte undvære ham resten af kampen. Det sene røde kort fik dog ikke nogen indvirkning på kampens endelige resultat, og derfor endte kampen 2–1 til Nykøbing FC.Nykøbing FC forsvarer med sejren deres placering i 2. Division Grp. 2 og ligger fortsat på førstepladsen. Næste runde venter først på den anden side af den kommende vinterpause i 2. Division Grp. 2, og her venter FA 2000 på udebane. KFUM Roskilde fortsætter deres dårlige stime og ligger efter kampen på en øjeblikkelig tiendeplads i tabellen. I næste runde venter en udekamp mod Brønshøj.

