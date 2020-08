Nykøbing FC tog sejr over Skovshoved

Nykøbing FC fik åbnet kampen i slutningen af første halvleg, da Mathias Kristensen viste målnæse og fik bolden i kassen.Nykøbing FC udbyggede deres føring efter 59 minutter til stillingen 2–0, og manden bag scoringen var Mathias Kristensen.Efter 77 minutter cementerede Sebastian Koch deres sejr yderligere til 3–0, som også blev kampens slutresultat.Sejren betyder, at Nykøbing FC fik en optimal start på den nye sæson af 2. Division Grp. 2. Næste mulighed for igen at hente tre point er den 6. september, når Avarta venter på udebane. Der var på den anden side ikke meget at glæde sig over for Skovshoved, som med nederlaget slet ikke fik den ønskede start på sæsonen. Næste runde byder på en hjemmekamp mod FA 2000.

