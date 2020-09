Nykøbing FC tog sejren i målfest mod Brønshøj

Efter blot fire minutter faldt kampens første scoring, da Andreas Holm bragte Nykøbing FC i front.Deres tidlige mål rystede dog ikke Brønshøj, som 15 minutter efter formåede at reducere til 1–1, da Bayan Fenwick kom på måltavlen.Der skulle ikke gå mere end et minutter efter Brønshøjs udligning før, Mathias Gehrt kunne bringe Nykøbing FC i front igen.Kampens fjerde mål, som øgede føringen til 3–1, blev også scoret af Nykøbing FC, da Mathias Kristensen scorede på et straffespark.Kampens femte mål blev scoret af Jacob Egeris, der udbyggede Nykøbing FC's føring til 4–1.Gæsterne brugte kun otte minutter på at udvide føringen til 5–1, da Nicolai Jessen sendte bolden ind bag modstanderens målmand.Kun to minutter skulle der gå efter målfestens sjette scoring, før der var reduceret, da Aleksandar Lazarevic sendte bolden ind bag målmanden på et straffespark og scorede til 2–5.Nykøbing FC udbyggede deres føring i de døende sekunder af kampen, og manden bag målet var igen Mathias Gehrt.Det niende mål i kampen faldt efter 90 minutter til Brønshøj, og manden bag målet var igen Aleksandar Lazarevic.Nykøbing FC overhaler med sejren FA 2000 og Næstved i tabellen og ligger på førstepladsen. Nederlaget var Brønshøjs tredje nederlag i streg, hvilket efterlader dem på en øjeblikkelig 12. plads.

