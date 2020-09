Nykøbing FC vendte truende nederlag til sejr over AB Tårnby

Efter 28 minutter sendte Sebastian Segali bolden i nettet og bragte AB Tårnby foran.AB Tårnby måtte spille med en mand i undertal efter det 60. minut, da Jetmir Aslani blev præsenteret for et direkte rødt kort. En mand i undertal var AB Tårnby på en svær opgave, og det røde kort skulle også vise sig at blive dyrt.Nykøbing FC formåede at udligne efter 61 minutter til 1–1, da Mathias Kristensen sendte bolden i nettet på et straffespark.Jacob Egeris scorede målet, der bragte Nykøbing FC i front 2–1 efter 78 minutter.Mathias Kristensen cementerede sejren med en sin scoring til slutresultatet 3–1 efter 84 minutter.Med sejren bevarer Nykøbing FC deres førsteplads i 2. Division Grp. 2. Nederlaget var AB Tårnbys fjerde nederlag i træk, og de indtager nu 14. pladsen i tabellen.

