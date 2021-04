Nykøbing FC vinder over FA 2000 efter flot comeback

Efter 20 minutters spil scorede Nicolai Jessen kampens første mål for Nykøbing FC.FA 2000 vendte dog stærkt tilbage med en udligning efter 42 minutter til 1–1, og manden bag målet var Michael Jonssen.I de døende sekunder af første halvleg sendte Lucas Simonsen FA 2000 i front 2–1.Efter 66 minutter udlignede Mathias Kristensen og bragte Nykøbing FC tilbage i kampen.Opgøret fandt sin afgørelse i slutningen af anden halvleg, da Nicolai Jessen scorede endnu et mål til 3–2.Nykøbing FC ligger efter de tre point fortsat i spidsen for 2. Division Grp. 2. De skal i næste runde forsøge at følge op på dagens sejr, når de møder AB Tårnby på hjemmebane. Nederlaget ændrer ikke FA 2000s øjeblikkelige placering i 2. Division Grp. 2, hvor det fortsat ligger på sjettepladsen. Første mulighed for at rejse sig efter dagens nederlag er 2. maj, når Avarta venter på udebane.

