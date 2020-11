Claus Jensen jubler efter ny triumf

Der var højt niveau og masser af god fodbold i topbraget mellem HIK og Nykøbing, som gæsterne vandt 2-1. Nykøbing-manager Claus Jensen jubler over et perfekt efterår

- Det var også sådan, at de rundbarberede AB, lød det lidt surt men mest af alt bare opgivende fra en HIK-fan med henvisning til Nykøbings hurtige kombinationer og 6-1-sejren over AB for to uger siden.

Og ganske rigtigt så viste Nykøbing sig også en tand mere kyniske fredag aften - omend HIK havde stor ære af topkampen, som var flot velbesøgt.

Nykøbing-fans havde røg og flag med, mens de sang nærmest gennem samtlige 90 minutter bag det ene mål.

Cirka 25 Nykøbing-fans sørgede for fed stemning i 2. divisionsbraget. Foto: Lars Poulsen

På langsiden var der masser af fans, og stadionspeakeren måtte et par gange bede folk om, at de nu skulle huske at sidde ned, medmindre de lige skulle op og have fingrene i en grillet flæskestegssandwich. Den var nu også god...

2-1 vandt Claus Jensen mandskab og overvintrer på toppen otte point fri af Hellereup-klubben i 2. divisions østrække, der kun har én oprykker.

- Vi møder et godt fodboldhold, der skaber en del chancer mod os og har også overtaget i starten af anden halvleg, siger Nykøbing-manager Claus Jensen til Ekstra Bladet.

Den tidligere landsholdspiller ligger med sejren suverænt på førstepladsen. Foto: Lars Poulsen

Indskiftede Kristian Lindberg blev gæsternes matchvinder i slutminutterne, efter at holdkammerat Mathias Gehrt havde bragt Nykøbing i front, inden HIK's Anton Pedersen udlignede.

- Dejligt for Lindberg. Han har virkelig fortjent sit første mål, som var en fremragende scoring. Totalt cool lagt ind. Jeg er glad på hans vegne.

Med 11 sejre og to uafgjorte og ingen nederlag beder Ekstra Bladet Claus Jensen give sit hold karakter for efteråret, hvor 6 er det ypperste.

- Det er en fantastisk flot præstation.

- Vi kan sagtens give 6. Det synes jeg. At spille 13 kampe og vinde 11 af dem er jeg sgu imponeret over, siger manageren, som dog ikke vil lægge hånden på kogepladen og garantere oprykning.

Der var fest og glade dage hos Nykøbing-spillerne efter kampen. Juleferien må dog vente lidt endnu. OB venter i pokalturneringen 9. december. Foto: Lars Poulsen

Nykøbing-anfører Mathias Gehrt vil gerne komme med sit bud på, hvor Falster-klubben spiller i næste sæson.

- Vi kunne ikke rigtig have gjort det bedre i efteråret. Når vi rammer vores topniveau, så føler jeg, at vi har et niveau ekstra i forhold til de andre hold. I dag kunne man ikke se det, men vi får alligevel en sejr.

- Vil I være skuffede til juni, hvis I ikke er rykket op?

- Ja, det vil vi. Vi føler, vi er et godt hold og burde spille i 1. division, og det har vi vist indtil videre.

- Tror du, I spiller i den næstbedste række i næste sæson?

- Ja, det tror jeg.

