Dansk landsholdslegende arbejder gratis

Claus Jensen pendler hver dag halvanden time fra Valby til Falster, hvor han er manager for Nykøbing FC - vel og mærke uden at få en krone for det

Det siges, at der er koldt på toppen, men ikke for Claus Jensen, der trods en nedrykning i sommer, nyder at være i barndomsklubben.

I efterårsvejr og blot ni grader holder manageren sig til shorts, når han styrer træningen hos Nykøbing FC, der topper østrækken i 2. division.

Denne tirsdag har de endda to træningspas. Rivalen Næstved venter nemlig i Storstrømsderbyet, som samtidig er en regulær topkamp, søndag.

Der var masser af intensitet på Nykøbings træning, der blev styret af den tidligere Fulham-profil. Foto: Lars Poulsen

Manden med 157 Premier League-kampe og 47 A-landskampe på cv'et bruger al sin tid på Falster som manager, og det er på trods af, at det ikke kan ses på kontoen sidste dag i hver måned.

- Det er sammenhængskraften for mit eget vedkommende, da det er her min familie og jeg er fra, og der er en masse gode mennesker, som gav mig nogle muligheder i livet, siger Claus Jensen til Ekstra Bladet.

- Det vil jeg gerne kunne give tilbage på. Det er en kæmpe glæde at være en del af hver dag.

Falster-klubben har masser erfaring i truppen. Søren Christensen, der tidligere har spillet Champions League med FC Nordsjælland, er netop vendt tilbage efter en skade. Foto: Lars Poulsen

Derfor tager 43-årige Claus Jensen også gerne den daglige køretur på cirka halvanden time fra Valby til Nykøbing Falster.

- Når man er fra Falster, er der ikke så langt til København og omvendt, som der er for københavnere nogle gange. Der bliver talt meget i telefon i mit job, så de timer på landevejen, de er hurtigt overstået.

- Mine forældre og min kones forældre bor stadig hernede. Muligheden for at være tæt på dem er også et stort plus.

Målet var Superliga

2020 skulle stå på Superliga for Nykøbing. Nu hedder det i stedet Danmarks tredje bedste række. Foto: Lars Poulsen

I 2015 investerede Claus Jensen fem mio. kr. i klubben sammen med komiker Mick Øgendahl, tv-kok Claus Meyer og tidligere angriber og nu afdøde Biri Biri.

Planen var, at klubben skulle spille i Danmarks bedste række fem år senere. Sådan er det dog ikke gået. Snarere tværtimod.

I sommer rykkede Nykøbing ned i 2. division.

- Nedrykningen har vi bearbejdet hen over sommeren og haft fokus på at komme godt i gang i den nye sæson.

- Er målsætningen oprykning?

- Vi har haft en målsætning, om at vi vil spille med i toppen af rækken. Det er en tæt række. Der er mange dygtige hold. Det er fortsat ambitionen, og så nyder vi at ligge der, hvor vi gør nu.

Med hjælp fra midtstopper Jacob Egeris ligger Nykøbing lige nu til oprykning. Foto: Lars Poulsen

- Var det dig, der foreslog at investere i klubben?

- Claus Meyer har altid været en stor fan af fodbold generelt set og på Lolland og Falster. Det har jeg også selv qua min historie her. Den daværende formand Axel Castenschiold var i kontakt med os begge, og så var tiden rigtig for alle parter til at gå ind i Nykøbing FC.

- Det var Axel, der satte tingene sammen i sin tid. Han havde talt om det i mange år. Med en masse spændende mennesker omkring klubben var der belæg for at drømme stort, og det har vi gjort lige siden.

Falster-klubben har flere gange måtte ændre på målsætningen. Foto: Lars Poulsen

- Målsætningen var jo Superliga...

- Ja, det var det. Den første udmelding var en femårsplan for Superliga i 2020.

- Og det er jo i år.

- Ja, så den er revideret. Sidste år kiggede vi ind i noget, der hed 2022, men den er også revideret igen, da vi rykkede ned. Lige nu er der fuld fokus på talentudvikling og at kunne ligge i toppen i år.

Og netop toppen af rækken er der, hvor Claus Jensen og Nykøbing befinder sig. Efter ni runder ligger de 1'er med ærkerivalen Næstved lige i hælene.

Se højdepunkterne - sådan gik det i Nykøbings seneste kamp:

