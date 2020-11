Efter pokaloverraskelse: Håber på FCK, BIF eller FCM

Torsdag aften trækkes der lod til ottendedelsfinalerne af Sydbank Pokalen, og her vil Nykøbing FC være at finde i bowlen.

2. divisionsholdet overraskede nemlig i pokalturneringens tredje runde, hvor de som underippede sendte Esbjerg fB fra 1. division ud af turneringen med en 1-0-sejr onsdag aften. Og nu håber de på en stor oplevelse i den næste runde af turneringen.

I ottendedelsfinalerne er der nemlig også god chance for, at Nykøbing FC igen vil være undertippede, da en håndfuld Superliga-hold også er i bowlen, og her foretrækker flere af deres spillere at trække nogen af de helt store hold.

- Jeg håber på enten FC København eller FC Midtjylland. De har i efterhånden en del år været de førende hold i Danmark, så det kunne være sjovt at måle sig mod et af de hold hjemme i CM Arena, siger Mikkel Andersen til Nykøbings hjemmeside.

Og holdkammeraten Sebastian Koch smider også Brøndby IF ind som et hold, der kunne være sjovt at møde.

- Det siger lidt sig selv, at FC København eller Brøndby ville være fedt. Det ville være en kæmpe oplevelse for holdet og for fansene. Så kan vi få en af dem, så tager jeg gerne det, siger Sebastian Koch og tilføjer:

- Hvis vi skal tænke i forhold til avancement, så ville jeg gerne møde B93, som jeg også har spillet for et halvt år. Det ville være en sjov kamp, da jeg stadig kender en del fra holdet. Samtidig synes jeg også, at vi ville have en fin chance for at gå videre til kvartfinalen.

Lodtrækningen finder sted torsdag aften, efter at FC Nordsjælland har spillet mod Hvidovre. Den kamp sparkes i gang klokken 19.00.