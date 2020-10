Overraskende sejr til Næsby over topholdet B 93

Kampens første scoring faldt allerede efter 13 minutter til Næsby, da Mads Aasgaard sendte bolden forbi B 93s målmand.På trods af deres tidlige scoring, formåede B 93 dog at reducere til 1–1 efter 43 minutter, da Mikkel Mouritz scorede på et straffespark.Mikkel Oerbech bragte Næsby foran igen i det 66. minut til stillingen 2–1.Efter 69 fik Adam Emme sit andet gule kort. Det betød, at B 93 måtte undvære ham resten af kampen.Næsby skulle kun bruge fire minutter på at udvide føringen til 3–1, og manden bag målet var Martin Lund med en straffesparksscoring.76 minutter inde i kampen svarede Oliver Carrara igen med en scoring til 2–3. Det blev dog ikke til mere for B 93.Næsby overhaler med sejren Holstebro Boldklub og SfB-Oure FA i tabellen og ligger på 12. pladsen. På trods af nederlaget holder B 93 bevarer tredjepladsen i 2. Division Grp. 1.

