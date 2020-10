Pointdeling mellem Aarhus Fremad og Brabrand

Kampens første mål blev scoret af Kasper Andersen efter 52 minutter. Dermed kunne Brabrand tage føringen. Efter 74 minutter udlignede Aarhus Fremad til slutresultatet 1–1, da Soeren Andreasen viste målinstinkt og sendte kampens andet mål i nettet.Med det uafgjorte resultat rykker Brabrand to placeringer frem og ligger på en niendeplads i 2. Division Grp. 1. Pointdelingen betyder, at Aarhus Fremad overhaler Dalum IF og ligger på sjettepladsen i 2. Division Grp. 1.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk