Prøver en 'Schmeichel': Så går det galt

KFUM Roskilde var lige kommet foran mod Avarta, men godt et minut senere droppede hjemmeholdets målmand. Se det hele her

Det kan se så nemt ud men være nok så svært...

Under EM-finalen i 1992 pillede Peter Schmeichel et tysk indlæg ned med én hånd.

Helt samme succes havde KFUM Roskildes målmand Marc Lyster ikke i lørdagens 2. divisionskamp mod Avarta.

Her tabte han et indlæg for fødderne af gæsternes Mikkel Eslund, som nemt kunne score.

Her går det helt galt.

Der var masser af drama i opgøret, som endte med hele seks mål og to røde kort.

Med det uafgjorte resultat ligger oprykkerne KFUM Roskilde midt i østrækken med ét point mere end lokalrivalerne FC Roskilde.

