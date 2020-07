Profil stopper karrieren - men bliver i klubben

Jamil Fearrington lægger støvlerne på hylden for at blive assistenttræner i Brønshøj. Det meddeler klubben på sin hjemmeside lørdag.

Den nu 34-årige forsvarsspiller har spillet i Brønshøj siden 2015 og har spillet mere end 100 kampe for 2. divisionsklubben, mens han også har båret anførerbindet.

I stedet for at lede holdet inden for kridtstregerne skal Jamil Fearrington nu være med til at lede holdet fra sidelinjen. Han kommer til at indgå i et trænerteam med cheftræner Michael Madsen samt Poul Olesen, der er holdets anden assistenttræner.

- Jamil har fra den første dag her i Brønshøj Boldklub taget et kæmpeslæb både på og udenfor banen. Han har altid givet sig 100 procent og var samtidig en særdeles målfarlig forsvarsspiller. Nu gælder det trænergerningen, siger sportschef Thomas Ibsen ifølge Brønshøjs hjemmeside.

Fearrington startede karrieren i FC København, hvor han dog aldrig nåede at få debut. Siden har han spillet for flere norske og danske klubber.

