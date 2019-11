Bundopgør afgjort i overtiden

Ringkøbing IF og FC Sydvest 05 er begge at finde i bunden af 2. divisionen, og de to mandskaber skulle i dag kæmpe om vigtige point. Det blev hjemmeholdet fra Ringkøbing, der trak sig sejrrigt ud af det opgør

Kampens første scoring faldt lige inden pausen, og det var hjemmeholdets Martin Egelund, der kunne sende sit hold til pause med en føring.

FC Sydvest kom godt fra start i anden halvleg, og kunne udligne med over 20 minutter tilbage i kampe.

De lignede lang tid, at de to bundhold skulle snuppe et point hver, men så var Martin Egelund på pletten igen. Den skarpe angriber sendte bolden i nettet i de døende minutter, og kunne sikre alle tre point til Ringkøbing IF.

Se highlights øverst i artiklen.