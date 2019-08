Efter skuffende start: - Det bliver afgørende

Når Ringkøbing og Vejgaard søndag brager sammen, bliver det en afgørende kamp for at få gang i sæsonen for hjemmeholdet

Selvom Ringkøbing er et etableret 2. divisionshold, er vestjyderne kommet skidt fra start.

Spørger man holdet cheftræner, Nicolai Wael, er der en simpel forklaring.

- Vi står i en situation, hvor vi har en hel del nye spillere i offensiven, og med et hårdt kamprogram, var vi klar over, at det ville blive en svær indledning på sæsonen, siger han til Ekstra Bladet.

- Men det er begyndt at se bedre ud, og man kan se, at relationerne er begyndt at blive bedre.

Søndag gælder det så Vejgaard, der er startet stabilt. Endnu har nordjyderne ikke tabt en eneste kamp ud af de første fire.

- Det er et hold, der går hårdt til den, som står godt i organisationen, og har nogle rigtig gode folk. For os handler det om, at vi skal være opmærksomme på at minimere de fejl, vi har lavet i vores første kampe, siger Wael.

- Så selvom I kun har fået to point på fire kampe, er du ikke skuffet?

- Jo, det er jeg. Men det er svært at gardere sig mod, at man header bolden i eget net, og et skud bliver rettet af, vurderer chefen med hentydning til de to selvmål, som holdet måtte indkassere i midtugen mod FC Sydvest.

- Energien og chancerne, vi har, viser, at vi er på vej frem. Nu skal vi holde fast i vores aggressivitet og holde vores tempo, så vi kan knække dem.

Vil slutte i top

Sidste sæson endte Ringkøbing i den sjove ende af 2. division. En bedrift, man håber at gentage.

- Vores målsætning er, at vi skal med i oprykningsspillet, fordi det nu engang er sjovere kampe, bedre hold og bedre stemning. Selvfølgelig er det også hårdere kampe, siger Nicolai Wael.

- Sæsonstarten sidste sæson var endnu værre, og der endte vi i top seks. Men vi ved også godt, at vi skal til at have flere end et point, så der er ingen tvivl om, at kampen mod Vejgaard bliver afgørende.

- Ændrer du mind-set, hvis det går galt?

- Nej. Det er en lang sæson, og andre gode hold er kommet skidt fra start, og så er der hold, der overrasker. Når vi kommer fem kampe længere hen, så begynder tingene at sætte sig i forhold til favoritter, siger Nicolai Wael.

