Klubikon takker af

Jesper Lauridsen stopper i Ringkøbing IF. Kroppen er ikke, hvad den har været

Efter 260 kampe med 76 mål til følge siger Ringkøbings Jesper Lauridsen stop.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Kroppen kan ikke, hvad den engang kunne, og samtidig vil han gerne have mere tid på hjemmefronten, hvor han har en datter.

- Når man ikke kan være med på det niveau, man gerne vil, så synes jeg, det er bedre at stoppe nu, siger 32-årige Lauridsen til klubbens hjemmeside.

- Jeg ærgrer mig meget over, at jeg blev ramt af en korsbåndsskade. Der var jeg endelig kommet tilbage efter mit uheld, hvor jeg mistede min milt, og jeg var kommet tilbage på holdet, hvor det kørte rigtig godt, og jeg var kommet i god form igen. Med korsbåndsskaden røg jeg ud i 15 måneder, og bagefter kunne jeg kun træne halvanden gang i ugen, og så havde jeg ondt efter hver træning, og så går det sjove lidt af det.

Fra serie til division

Lauridsen takker klubbens fans for at have støttet holdet op gennem serierne, hvor han også har været på holdkortet.

- Der skal selvfølgelig lyde en stor tak til de trofaste fans, de frivillige og sponsorerne, som alle er med til at gøre vores klub så speciel.

- Det har været en fornøjelse, og nu glæder jeg mig over, at jeg kan nyde en masse god fodbold sammen med dem på Green Arena.

