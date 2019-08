Rødt kort og målmandskoks: Se højdepunkter fra 2. division

Masser af 2. divisionskampe i weekenden. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

Fredag aften var der opgør på Gentofte Stadion, da HIK tog imod københavnerklubben B 93. Begge havde spillet pokalbold tre dage forinden, hvorfor stængerne må have været ekstra tunge til 2. divisionens tidlige kamp i anden runde.

Især B 93 skulle søge at få oprejsning efter, de blev savet over med 1-5 i første runde mod Hillerød, og i tirsdags blev slået ud af DBU Pokalen af BK Union fra Danmarksserien.

HIK har heller ikke fået en prangende start på sæsonen, hvor de i første runde fik 1-1 mod Avarta. Ligesom københavnerklubben spillede de også pokalfodbold i midten af ugen, men skulle først ud i forlænget spilletid, før de fik ekspederet lokalrivalerne fra Jægersborg ud, der til daglig spiller i Serie 1.

Efter 10 minutters spil var et forsvarskoks ved at koste dyrt for hjemmeholdet, da HIKs midterforsvar blev presset til et boldtab, der sendte B93 med to mand mod mål. Kun en lang tå fra en af hjemmeholdets spillere fik sendt bolden til hjørnespark og afværget en katastrofal start.

Der skulle komme flere store chancer til gæsterne fra Østerbro, men i det 31. minut resulterede et kæmpe målmandskoks i en scoring til hjemmeholdet fra Hellerup.

I det 69. minut fik B93 rødt efter deres spiller fik præsenteret sit andet gule i en umiddelbart ufarlig situation, hvor det kunne se ud som, at HIK- og B93-spilleren havde været i lidt karambolage.

Det skulle ikke sætte en stopper for B93, der blot otte minutter senere fik udlignet til 1-1, da Nicholas Oguma dukkede op ved bagerste stang på et tidligt indlæg og pandede bolden ind til slutresultatet 1-1.

B93 fik sig dermed lidt oprejsning ovenpå en hård uge, og HIK står nu med to point efter to kampe.

Se highlights øverst i artiklen, og vurder selv, om der skulle være rødt kort til B93-spilleren.

