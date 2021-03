Så gik den ikke længere: Jammerbugt FC smed point mod Thisted

Begge hold kom til kampen med en sejr i seneste runde, men denne lørdag kunne kun Thisted ogå fra banen med tre point efter et tæt opgør, som sluttede 1–0.opgørets enlige mål faldt efter 75 minutter, hvor Yao Dieudonne afgjorde kampen til Thisteds fordel.Thisted fortsætter deres gode form og indtager en øjeblikkelig fjerdeplads. De skal i næste runde forsøge at følge op på dagens sejr, når de møder Holstebro Boldklub på hjemmebane. Det var Jammerbugt FC's første nederlag i sæsonen, og de indtager nu førstepladsen i tabellen. Første mulighed for at revanchere dagens nederlag er på lørdag, når de i næste runde møder B 93 på hjemmebane.

