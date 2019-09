Savet midtover

I søndagens tidlige 2. divisionskamp mellem Thisted FC og Vejgaard BK virkede det til, at udeholdet ikke var stået op ved kampstart

4-0 og et rødt kort udeholdet.

Om det var det tidlige kamptidspunkt, eller bare en off-day hele vejen rundt skal være usagt, men Vejgaard, der ellers har været gode til at vende truende nederlag til point i starten af sæsonen, fik ørerne i maskinen, da de gæstede Thisted FC.

Den tidligere OB-spiller Yao Dieudonne stod for hjemmeholdets to første kasser, mens Mirsad Suljic og Mads Stefansen stod for hjemmeholdets scoringer til henholdsvis 3-0 og 4-0.

Undervejs blev Vejgaard BK reduceret til 10 mand, da målmand Peter Nielsen faldt i søvn på kassen og først kom alt for sent ud til Yao Dieudonne, der stormede alene mod keeperen, inden han blev sendt i græsset.

