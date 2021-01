Dansk fodboldklub i chok: Spiller fik hjertestop

2. divisionsklubben Slagelse B&I måtte på tragisk vis afbryde mandagens træning.

Under træningen fik Slagelses keeper Lukas Olesen et pludseligt hjertestop. Træningen blev hurtigt afbrudt af livreddere, der gav førstehjælp på stedet, hvor en hjertestarter fra anlægget blev bragt til.

To ambulancer var hurtigt fremme ved træningsanlægget og herfra blev 20-årige Lukas Olesen fragtet til Rigshospitalet, hvor han nu er lagt i koma.

Det skriver Sjællandske Medier.

Årsagen til, at han fik hjertestop er endnu uvist. Lukas Olesen er lagt i koma og nedkølet til 36 grader, hvor de vil forsøge at vække ham i løbet af onsdagen for at finde ud af, om hjertestoppet har medført nogle skader.

I opslaget skriver klubben, at spillere, stab og tilstedeværende er tilbudt krisehjælp og truppen/klubben nu har brug for at samle sig.



'Han er ung og stærk - Vi sender vores største håb og tro videre for, at han kommer sig, og vi sender vores dybeste og kæreste tanker til familie og pårørende i denne tid', skriver klubben.

Opslaget slutter ved klubbens sidste sætning:

'Sammen står vi stærkest - & Sammen er vi stærkest!'

Formanden fra Slagelse B&I, Michael Birkedal, fortæller til Ekstra Bladet, at der ikke er mere nyt i sagen end allerede udmeldt.

