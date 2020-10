Fodboldspiller mangler arm: Har én klar fordel

I 2. divisionsklubben Slagelse spiller Marius, der kun har en arm. Han har oplevet at blive svinet til under kampe, men den manglende arm giver ham også en fordel

Så vidt, han ved, er han den eneste spiller med kun en arm i Danmarks tre øverste fodboldrækker.

21-årige Marius Kryger Lindh er født uden højre underarm, men han vil ikke have, at folk ser anderledes på ham af den grund.

- Jeg kæmper på lige fod med alle de andre og kan ikke mærke en forskel. Man kan selv se, at jeg sagtens kan begå mig her (2. division, red.), siger Slagelse-kanten til Ekstra Bladet.

- Jeg styrketræner fem gange om ugen og har gået til fysioterapeut, siden jeg var seks år gammel, så jeg har endda måske bedre balance end de fleste.

Marius tager utallige ture op og ned ad kanten. Foto: Noah Thilemann/SBI Fotograf

Den manglende underarm giver ham én klar fordel på banen.

- Jeg har prøvet at taget med hånd før ... eller med arm, hvor det ikke er blevet set, fordi den skjuler sig.

- Der er også nogle små bissetricks ved at tage fat i modstanderens arm med den (overarmen, red.), hvor dommeren ikke kan se det.

Det er indtil videre blevet til et enkelt mål i denne sæson fra Marius. Det var i pokalturneringen mod Skovshoved. Foto: Noah Thilemann/SBI Fotograf

'Handicappet idiot'

Det er ikke alle modstandere, som taler lige pænt til Marius. Det tager han dog ikke så tungt.

- Selvfølgelig er der blevet råbt noget. 'Enarmet tyveknægt' eller 'handicappet idiot', men det betyder ikke noget.

- Når vi er inde over kridtstregerne, kan jeg lige så meget selv være en bisse, og selvfølgelig er det ikke i orden, men når man er oppe i det røde felt, sker der ting på banen.

- Jeg har oplevet en, der har fået rødt kort for at råbe et eller andet til mig. Jeg bliver ikke ked af det over, at de råber det. Heller ikke efter kampen. Det slår jeg en streg over, og så kan det være, at de selv bliver lidt kede af det. Så kommer de over og siger undskyld bagefter.

Marius Kryger Lindh har flere gange prøvet at blive svinet til på banen. Foto: Noah Thilemann/SBI Fotograf

For at kunne tage indkast skal Marius få tilladelse af dommeren før hver kamp. Han kan nemlig godt slippe bolden over hovedet, men i sagens natur ikke have begge hænder på bolden, som reglerne ellers foreskriver.

- Jeg tog et indkast engang, hvor vi kendte ham, vi spillede imod. Han råbte så til dommeren: 'Han skal kraftedeme bruge begge hænder'.

- Efter kampen kom han over til min bror, som han også kendte. Han var blevet så flov over, at han havde råbt det, men han havde ikke lige tænkt over, at jeg manglede armen. Det er ikke alle på fodboldbanen, der tænker over, at jeg mangler armen.

Der er en god stemning i Slagelse-truppen, hvor der er plads til at lave sjov med hinanden. Foto: Noah Thilemann/SBI Fotograf

Kan sagtens tage jokes

Nogle gøremål er praktisk umulige, men så er det godt, at der er hjælpsomme holdkammerater i den vestsjællandske trup.

- Den største ulempe er næsten, at jeg ikke kan binde snørrebånd selv, men så har jeg heldigvis nogle gode holdkammerater. Nu kan man så få støvler uden snørrebånd, men det er så ikke mig. Det dur jeg ikke til.

- På holdet bliver der lavet sjov med mig, og jeg kan sagtens tage jokes, om at jeg mangler armen. Hvis vi for eksempel laver armbøjninger, siger de 'brug nu begge hænder'.

- Jeg finder altid en løsning på det, hvis der er en øvelse, jeg ikke kan. Det er så mange muligheder.

En protese til armen gør, at Marius kan lave øvelser, hvor der er brug for to hænder. Dermed undgår han også at træne overkroppen skævt.

Privatfoto.

Privatfoto.

Privatfoto.

Den lynhurtige Slagelse-profil har i denne sæson scoret i pokalturneringen mod Skovshoved. Næste pokal-modstander er Superliga-mandskabet Lyngby.

I 2. divisions østgruppe ligger Slagelse midt i rækken efter ni kampe.

