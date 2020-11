Kæmpe kaos-kasse

Der skulle en god omgang flipperspil til, før Slagelse fik bolden i mål. Se det her

Først den ene vej så den anden vej...

I søndagens 2. divisionskamp mellem Slagelse og Skovshoved fik vestsjællænderne udlignet på en noget pudsig måde.

Efter at bolden var blevet slået ind i feltet et par gange, ramte den noget tilfældigt flere spillere, før 24-årige Mathias Bjaldby kunne få sidste fod på og prikke bolden over stregen.

Jublen var ikke til at tage fejl af. Mathias Bjaldby havde scoret sit andet sæsonmål efter klumpspil i feltet.

Inden det skøre 1-1-mål havde Anders Junge bragt Skovshoved i front i første halvleg på en flot flugter.

Slagelse havde i slutminutterne chancen for at tage sejren, men brændte et straffespark.

Med det ene point holder Slagelse sig over Skovshoved i 2. divisions østgruppe. De ligger 10'er med 11 point, mens Skovshoved har tre point færre.

