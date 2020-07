Se målene: B 93 smed føringen og de tre point

Kampens første mål var en straffesparksscoring af Mikkel Mouritz i det 37. minut og bragte B 93 foran.B 93 holdt dog ikke føringen, da Vejgaard efter 75 minutter udlignede til 1–1, da Behrem Rizvic nettede og satte kampens andet mål ind.Der skulle ikke gå mere end to minutter efter udligningen før, at Lasse Lund Storvang kunne bringe Vejgaard foran 2–1.Dermed måtte begge hold fortsætte med 10 mand på banen.Til allersidst i kampen slog Vejgaard sejren fast med opgørets sidste scoring,Med de tre point ligger Vejgaard nu på en syvendeplads i 2. Division Kvalifikationsspil. Næste mulighed for igen at hente for tre point er på lørdag på hjemmebane mod FA 2000. B 93 bevarer på trods af nederlaget en øjeblikkelig andenplads. De skal i næste runde forsøge at rejse sig mod VSK Aarhus, som venter på udebane på lørdag.

