Se målene: FA 2000 og Ringkøbing endte med remis

Det første mål i kampen stod Jacob Getachew Andersen for efter 33 minutter, da han bragte Ringkøbing foran. Kort inde i anden halvleg fik FA 2000 udlignet, da Jonas Flagstad Joergensen scorede kampens andet mål.Pointdelingen betyder, at FA 2000 overhaler FC Sydvest 05 Tønder og ligger på ottendepladsen i tabellen. Pointdelingen betyder, at Ringkøbing overhaler Dalum og ligger på 11. pladsen i 2. Division Kvalifikationsspil.

