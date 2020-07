Se målene: FC Sydvest 05 Tønder tog en sikker sejr over Holbæk

Det første mål i kampen faldt efter 37 minutter til FC Sydvest 05 Tønder, Kampens andet og sidste mål stod FC Sydvest 05 Tønder også for og efter 51 minutter stod der 2–0, da Andreas Ellemann Broe nettede og satte kampens andet mål ind.Med sejren kravler FC Sydvest 05 Tønder op på en øjeblikkelig femteplads. Næste mulighed for igen at hente for tre point er på lørdag på hjemmebane mod Hillerød. Med nederlaget falder Holbæk ned på en øjeblikkelig sjetteplads. De skal i næste runde forsøge at rejse sig mod Ringkøbing, som venter på udebane på lørdag.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk