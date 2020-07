Se målene: Målrigt opgør mellem Aarhus Fremad og HIK

Kampens første scoring blev sat ind af Christian Nissen i det 38. minut, og han bragte dermed Aarhus Fremad foran.De satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Soeren Andreasen viste målinstinkt og sendte kampens andet mål i nettet.Mathias Laursen Christensen udbyggede deres føring efter 74 minutter til 3–0.Blot et minutter efter det tredje mål bragte Mathias Laursen Christensen Aarhus Fremad foran 4–0.Det tog ikke lang tid for Aarhus Fremad at bringe sig yderligere foran, og manden bag målet til 5–0 var Emil Hauge Mortensen.90 minutter inde i kampen formåede Jonas Hebo at score til 1–5, men det blev ikke til mere end det.Aarhus Fremad ligger efter deres fjerde sejr i streg på en øjeblikkelig førsteplads. HIK rykker med nederlaget ikke deres placering i 2. Division Oprykningsspil og ligger fortsat på en syvendeplads.

