Se målene: Næsby tog en sikker sejr og tre point mod FA 2000

Efter 63 minutter noterede Næsby sig kampens første mål, Næsby fordoblede deres føring i de døende sekunder af kampen,Næsby rykker med sejren fire placeringer frem og ligger nu på 7.pladsen. De skal i næste runde en tur til Hillerød, hvor de skal forsøge at følge op på dagens sejr. FA 2000 rykker med nederlaget ned på en 9.plads. Næste mulighed for at rejse sig ovenpå dagens nederlag er på onsdag, hvor Ringkøbing venter på hjemmebane.

