Se målene: Seks mål i Frem-comeback

Efter blot otte minutter scorede Middelfart det første mål i kampen, da Nikolaj Hagelskjaer nettede.På trods af deres tidlige scoring, formåede Frem dog at reducere til 1–1 efter 20 minutter, og manden bag scoringen var Daniel Anusic.Der gik kun 26 minutter af kampen før, Paul Ngongo Iversen bragte holdkammeraterne foran med 2–1.Det tog ikke lang tid, før Tonni Adamsen bragte Frem foran med to mål og ændrede stillingen til 3–1.Efter 87 minutter reducerede Middelfart,Efter 90 minutter cementerede Frem sejren yderligere med en scoring til slutresultatet 4–2, da Daniel Pedersen sendte bolden i målet på et straffespark.Sejren betyder, at Frem rykker to placeringer frem og ligger på en 8.plads i 2. Division Oprykningsspil. Middelfart forværrer med nederlaget deres placering og ligger på femtepladsen.

